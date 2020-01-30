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Erenköy ve Polatpaşa şampiyon

İlkokullararası Voleybol şampiyonasında final maçları sonunda şampiyonlar belli oldu

Erenköy ve Polatpaşa şampiyon

İlkokullararası Voleybol şampiyonasında final maçları sonunda şampiyonlar belli oldu

30 Ocak 2020 Perşembe 22:03
Erenköy ve Polatpaşa şampiyon

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ilkokullararası voleybol şampiyonası önceki gün oynanan final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Mağusa Arena’da oynanan kızlar karşılaşmalarında Polatpaşa İlkokulu Alasya İlkokulu’nu yenerek üçüncülüğü elde ederken Erenköy ile Esentepe İlkokulları ise şampiyonluk için mücadele ettiler. Maç sonunda Erenköy İlkokulu şampiyon olurken Esentepe İlkokulu da ikinci oldu.

Erkeklerde üçüncülük maçında Şehit Osman Ahmet İlkokulu Doğa ilkokulu’nu yenerek üçüncülüğü elde ederken Polatpaşa ilkokulu ile Erenköy İlkokulları arasında oynanan şampiyonluk maçında Polatpaşa İlkokulu şampiyonluğu göğüsleyen takım oldu. Erenköy İlkokulu ise ikinciliği elde etti.

Final maçları sonunda düzenelenen ödül töreninde derece giren takımlara kupa ve madalyaları yetkililer tarafından verildi.

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Kızlarda

  1. Erenköy İlkokulu
  2. Esentepe İlkokulu
  3. Polatpaşa İlkokulu
  4. Alasya İlkokulu

Erkeklerde

  1. Polatpaşa İlkokulu
  2. Erenköy İlkokulu
  3. Şht. Osman Ahmet İlkokulu
  4. Doğa Koleji
Anahtar Kelimeler:
İlkokullararası Voleybol şampiyonası
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