banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1121
ALTIN
471.578
DOLAR
7.7650
STERLİN
10.0044
EURO
9.0520
Rotasyona girelim tam maaş alalım, öylemi!
Rotasyona girelim tam maaş alalım,...
Hukuksuzluğun mazereti olmaz Tolga Atakan
Hukuksuzluğun mazereti olmaz Tolga Atakan
Seçimden önce PCR testi yapılmalı
Seçimden önce PCR testi yapılmalı
İki yüzlülükler tavan yaparsa
İki yüzlülükler tavan yaparsa
banner376

Eren göz kamaştırdı

29 Eylül 2020 Salı 00:03
Eren göz kamaştırdı
banner337
banner351

BTM 2.Lig'de geçtiğimiz gün finalde rakibi Ötüken'i 4-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Sadrazam Kayalar Spor Kulübü'nün 18 yaşındaki stoperi Eren Çağlayan, gösterdiği başarılı performansla sezon adına iz bırakan oyunculardan oldu.

Henüz 2002 doğumlu olan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Eren Çağlayan, yaptığı açıklamada "Kazandığımız şampiyonluktan dolayı çok mutluyum. Geçtiğimiz yıl finalde kaybetmiştik.

Bu yıl ise kazandık. Daha fazla çalışıp inşallah ülke futbolunda daha iyi yerlerle gelmek istiyorum" şeklinde konuştu. Başarılı savunma oyuncusu geçtiğimiz yıl takım kaptanlığını yaptığı Lapta Yavuzlar Lisesi ile de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başlangıcı iyi yaptık
Başlangıcı iyi yaptık
Kalıcı bir takım yaratacağız
Kalıcı bir takım yaratacağız
Dumlupınar kan verdi
Dumlupınar kan verdi
Çam Kaymaklı kulübünü ziyaret etti
Çam Kaymaklı kulübünü ziyaret etti
Futbola darbe vurur
Futbola darbe vurur
Örnek olması gerekir
Örnek olması gerekir
Cimnastik Federasyonu’ndan vefa
Cimnastik Federasyonu’ndan vefa
Özbilgehan cimnastik salonundaki çalışmaları denetledi
Özbilgehan cimnastik salonundaki çalışmaları denetledi
KTFF Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi
KTFF Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi
Futbolda kritik gün
Futbolda kritik gün

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim