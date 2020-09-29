Eren göz kamaştırdı

BTM 2.Lig'de geçtiğimiz gün finalde rakibi Ötüken'i 4-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Sadrazam Kayalar Spor Kulübü'nün 18 yaşındaki stoperi Eren Çağlayan, gösterdiği başarılı performansla sezon adına iz bırakan oyunculardan oldu.

Henüz 2002 doğumlu olan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Eren Çağlayan, yaptığı açıklamada "Kazandığımız şampiyonluktan dolayı çok mutluyum. Geçtiğimiz yıl finalde kaybetmiştik.

Bu yıl ise kazandık. Daha fazla çalışıp inşallah ülke futbolunda daha iyi yerlerle gelmek istiyorum" şeklinde konuştu. Başarılı savunma oyuncusu geçtiğimiz yıl takım kaptanlığını yaptığı Lapta Yavuzlar Lisesi ile de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.