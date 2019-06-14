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Erdinç Mesarya’nın kıskacında

Erdinç Mesarya’nın kıskacında

14 Haziran 2019 Cuma 09:14
Erdinç Mesarya’nın kıskacında

Teknik Heyet’e Nazım Aktunç’u getiren birinci lig temsilcisi Mesarya, transferde düğmeye basarken, ülkenin önemli ismi Erdinç Börekçi’yi kıskaca aldı. Tecrübeli ismi kadrosuna katmak için girişim başlatan Mesarya takımı oyuncu ile yakından ilgilenirken kısa süre içinde oyucu ile şartları konuşmak için masaya oturulacağı belirtildi. Bonservisi Çetinkaya’da olan tecrübeli oyuncu geride kalan sezonu Baf Ülkü Yurdu’nda tamamlarken Mesarya kulübünün yaptığı bu hamle sonrası vereceği cevap ise merak konusu.

Anahtar Kelimeler:
Erdinç Börekçi
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