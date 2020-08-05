banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1087
ALTIN
455.906
DOLAR
6.9614
STERLİN
9.1269
EURO
8.2316
Denktaş: Ok yaydan çıktı artık!
Denktaş: Ok yaydan çıktı artık!
Şükran
Şükran
Halkın okkalı bir cevabı olacak
Halkın okkalı bir cevabı olacak
Denktaş’ın arkasındaki hangi Denktaş?
Denktaş’ın arkasındaki hangi Denktaş?
banner355

Erdem Akademi yönetimi belirledi

Erdem Akademi Spor Derneği genel kurulda başkan ve yönetimini belirledi.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 08:00
Erdem Akademi yönetimi belirledi
banner337
banner351

Uzak doğu sporlarında faaliyet göstermek amacıyla kurulan Erdem Akademis Spor Derneği geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği geel kruulunda başkanlığa Arif Albayrak’ı getirdi.

Yapılan genel kurul sonrasında derneğin yönetim kurulu ve görevleri de belli oldu.

Yönetim Kurulu

Başkan: Mehmet Albayrak

Asbaşkan: Mehmet Erdem

Veznedar: Hatice Erdem

Salon sorumlusu: Ali İhsan Güler

Genel Sekreter: Burcu Kontoğlu

Faal Üye: Kamber Kurt ve Mustafa Karademir

Denetleme kurulu

Başkan: Kader Veysel

Üye: Ercan Biçer, Halit Aksar

Disiplin Kurulu

Başkan: Vedat Yayar

Üye: Ali Erdem, Yücel Yiğit

Anahtar Kelimeler:
Erdem Akademi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
U15 Yıldızlar sahaya çıktı
U15 Yıldızlar sahaya çıktı
Seminer ertelendi
Seminer ertelendi
MTG kupayı istiyor
MTG kupayı istiyor
Demir Yumruk’da durmak yok
Demir Yumruk’da durmak yok
Federasyondan büyük özveri
Federasyondan büyük özveri
UKÜ’nün acı günü
UKÜ’nün acı günü
Hakemlerden Hasan Eriş'in ailesine destek
Hakemlerden Hasan Eriş'in ailesine destek
Dörtyol’da mutlu son
Dörtyol’da mutlu son
Raketler plaja iniyor
Raketler plaja iniyor
Forest transfere erken başladı
Forest transfere erken başladı

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim