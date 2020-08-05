Erdem Akademi yönetimi belirledi

Uzak doğu sporlarında faaliyet göstermek amacıyla kurulan Erdem Akademis Spor Derneği geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği geel kruulunda başkanlığa Arif Albayrak’ı getirdi.

Yapılan genel kurul sonrasında derneğin yönetim kurulu ve görevleri de belli oldu.

Yönetim Kurulu

Başkan: Mehmet Albayrak

Asbaşkan: Mehmet Erdem

Veznedar: Hatice Erdem

Salon sorumlusu: Ali İhsan Güler

Genel Sekreter: Burcu Kontoğlu

Faal Üye: Kamber Kurt ve Mustafa Karademir

Denetleme kurulu

Başkan: Kader Veysel

Üye: Ercan Biçer, Halit Aksar

Disiplin Kurulu

Başkan: Vedat Yayar

Üye: Ali Erdem, Yücel Yiğit