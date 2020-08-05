Erdem Akademi yönetimi belirledi

Uzak doğu sporlarında faaliyet göstermek amacıyla kurulan Erdem Akademis Spor Derneği geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği geel kruulunda başkanlığa Arif Albayrak’ı getirdi.
Yapılan genel kurul sonrasında derneğin yönetim kurulu ve görevleri de belli oldu.
Yönetim Kurulu
Başkan: Mehmet Albayrak
Asbaşkan: Mehmet Erdem
Veznedar: Hatice Erdem
Salon sorumlusu: Ali İhsan Güler
Genel Sekreter: Burcu Kontoğlu
Faal Üye: Kamber Kurt ve Mustafa Karademir
Denetleme kurulu
Başkan: Kader Veysel
Üye: Ercan Biçer, Halit Aksar
Disiplin Kurulu
Başkan: Vedat Yayar
Üye: Ali Erdem, Yücel Yiğit