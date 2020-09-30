Ercen, Özdemir ile görüştü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile TTFF başkanı Osman Ercen dün yeniden işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Önceki akşam Türkiye’de oynanan Galatasaray – Fenerbahçe maçını birlikte izleyen iki başkan iki federasyonun işbirliği konusunda neler yapabileceklerini konuşarak fikir alışverişinde bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu yetkilileri ile tanışmaktan ve işbirliği yapmaktan çok mutlu olduğunu ileterek ortak işbirliğine destek verdi.