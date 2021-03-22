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Ercen hız kesmiyor

Türk Toplumu Futbol Federasyonu futbolun olmadığı bu kötü günlerde sahalardaki futbolun dışındaki faaliyetlerine hızla devam ediyor. 

22 Mart 2021 Pazartesi 19:16
Ercen hız kesmiyor
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Mevcut projeleri hayata geçirmek üzere süratle çalışmalar devam ederken, Başkan Osman Ercen dün yine Türkiye Futbol Federasyonu ikinci vekili başkan yardımcısı Servet Yazıcı ile birtakım görüşmeler yaparak mevcut projelere daha detaylı destek alabilmek için mutabakata vardı. Ayrıca ilişkileri pekiştirmek adına birtakım yeni projeler hakkında da fikir alış verişinde bulundu. Servet Yazıcı ayni zamanda UEFA yönetim kurulunda son dört yıldan beri görev yapmaktaydı. Bu görevi 20 Nisan 2021 tarihinde son bulacaktır. Yine bu tarihte yapılacak seçimde UEFA görevine bir dönem daha devam etmesi için üyelerden onay isteyecektir. TTFF olarak her zaman yanında olacağımızı bir kez daha yineler, sayın Servet Yazıcı'ya bu seçimde başarılar dileriz.
 

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Son Güncelleme: 22.03.2021 20:17
Anahtar Kelimeler:
Osman ErcenKktcSporFutbolTtff
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