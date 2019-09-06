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ERC için çalışmalar başladı

Avrupa Ralli Şampiyonası’nın Lefkoşa ayağında kuzeyden geçecek parkur için toplantı yapıldı..

ERC için çalışmalar başladı

Avrupa Ralli Şampiyonası’nın Lefkoşa ayağında kuzeyden geçecek parkur için toplantı yapıldı..

06 Eylül 2019 Cuma 07:55
ERC için çalışmalar başladı

Geçtiğimiz yıllarda belli sebeplerden dolayı yapılmayan Avrupa Ralli Şampiyonası’nın Kuzey ayağı için çalışmalar sürüyor.

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Kıbrıs Otomobil Kurumu (CAA) ile Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) işbirliği içerisinde 28 Eylül’de gerçekleştirilecek Lefkoşa Şehiriçi Özel Seyirci Etabı için tüm paydaşların katılımıyla Lefkoşa Türk Belediyesi’nde birkoordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

LTB’nin organizasyonunda düzenlenen geniş katılımlı koordinasyon toplantısına KKTOK Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Lefkoşa Kaymakamlığı, Spor Dairesi, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi, Sivil Savunma Teşlilat Başkanlığı, Karayolları Dairesi yetkilileri, LTB Dış İlişkiler Birimi ve LTB Zabıta Şubesi Trafik Birimi’nin yanı sıra LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

LTB yine Lefkoşa’nın güneyinden başlayıp ara bölgeden geçerek Lefkoşa’nın kuzeyinde sürecek ve tekrar Güney Lefkoşa’da tamamlanacak Lefkoşa Şehiriçi Özel Seyirci Etabı’nın en iyi şekilde ve herhangi bir aksaklık yaşanmadan gerçekleşebilmesi için organizasyonda kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini yürütüyor.

Anahtar Kelimeler:
ErcAvrupa Ralli Şampiyonası
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