ERC Cyprus Rally başlıyor

Avrupa’nın en önemli motorspor organizasyonu olan ve yıllardır gerçekleştirilen Cyprus Rally, bu yıl 27-29 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. Cyprus Rally kapsamında 2014 yılında ilk kez gerçekleşen ve iki toplumlu olarak organize edilen Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı bu yıl da gerçekleşecek.

Konuyla ilgili dün gerçekleştirilen basın toplantısına, Başbakan Ersin Tatar, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, Spor Dairesi Dışilişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı, Kıbrıs Rum Otomobil Kurumu Başkanı Antonis Michalides ve KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ile KKTOK yetkilileri katıldı.

Etap bir kez geçilecek

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) koordinatörlüğünde beşincisi yapılacak olan Kıbrıs Rallisi'nde Lefkoşa Özel Seyirci Etabı bu yıl bir kez geçilecek.

Etapta bazı değişikliklere gidilerek heyecanın arttırılması hedeflenirken kuzeye geçiş noktası Taksim Sahası zıplama noktasından olacak. Ledra Palace'ın altından yapılacak geçişin ardından ekipler Ledra Palace ışıklarına doğru sola dönecek ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na gelmeden şikan yapıp Federasyon'dan sola dönüp eski güzergahına dönecek.

Seyirci noktalarından yarış takip edilebilecek

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) koordinatörlüğünde dördüncüsü yapılacak olan Kıbrıs Rallisi Lefkoşa Özel Seyirci Etabı, geçmiş yıllarda başarılı bulunması nedeni ile bu yıl yine geçilecek. Yarışı izlemek isteyen seyirciler Yiğitler Burcu, Çetinkaya Spor Kulübü'ne, Ledra Palace Işıkları ve Futbol Federasyonu önüne kurulacak olan seyirci noktalarından yarışı takip edebilecek.