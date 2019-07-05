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Erbay yol ayrımında

Erbay yol ayrımında

05 Temmuz 2019 Cuma 08:53
Erbay yol ayrımında

Bonservisi elinde olan Yenicami'nin deneyimli stoperi Erbay Bertiz için siyah beyazlı defter kapandı.

Yenicami'de çok başarılı yıllar geçirerek birçok şampiyonluk kazanan savunma oyuncusu Erbay Bertiz, siyah-beyazlı kulüpten ayrılıyor. Erbay'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı büyük sakatlıktan sonra yüz üstü bırakıldığı, ayrıca tecrübeli ismin kendisine verilen sözlerin tutulmadığı ve alacaklarını da alamamasından dolayı Yenicami yönetimine kırgın olduğu ve takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Deneyimli stoper için Süper ligden Binatlı, birinci ligden ise Mesarya ve Ozanköy'ün devreye girdiği öğrenildi. Erbay, yeni sezonu Yenicami dışında başka bir ekipte geçirecek.

Anahtar Kelimeler:
Erbay Bertiz
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