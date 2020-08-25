Eray Vudalı Yonpaş Dumlupınar’da

Eray Vudalı Yonpaş Dumlupınar Kulüp Başkanı Mehmet Evram ile herkonuda anlaşarak imza atarken sosyal medya hesabından da Hamitköy camiasına teşekkür ederek Yonpaş Dumlupınar için ter dökeceğini yazdı.

Eray’ın paylaşımı şöyle “Bu yıl kiralık oynadığım Hamitköy Spor Kulübünden bugünden itibaren ayrılmış bulunuyorum. Futbol hayatım boyunca unutumaycağım bir camia olarak kalacak. Beni seven sayan destek veren herkese teşekkür ederim,Hamitköy Spor Klubüne bu yıl ve bundan sonraki yıllarda başarılar dilerim.Üstümde emeği olan herkesden allah razı olsun.

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü Başarısı için ter dökecem , herzaman olduğu gibi çok çalışıp elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim.”