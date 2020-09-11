Eran GG’de

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Gençlik Gücü kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezonda kiralık olarak forma giydiği Değirmenlik'de şampiyonluk yaşayan Eran Kabidan, Gençlik Gücü ile anlaşma sağladı.
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