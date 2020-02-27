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Engellilerin konuğu Bornova

KKTC Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı 18.hafta maçında bu kez İzmir temsilcisi Bornova’yı konuk edecek.

Engellilerin konuğu Bornova

KKTC Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı 18.hafta maçında bu kez İzmir temsilcisi Bornova’yı konuk edecek.

27 Şubat 2020 Perşembe 20:30
Engellilerin konuğu Bornova
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Süper Ligi geçtiğimiz haftalarda garantileyen KKTC takımı 18.hafta karşılaşmasında yarın Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 11.00’de yedi,nci sırada yer alan Bornova karşısına çıkacak.

Statistiklerde de önde

KKTC Engelliler, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde 17 hafta geride kalırken 17 galibiyetle yenilgisiz liderlik koltuğunda oturuyor.

Takımımız ayrıca ligin en çok galibiyet alan takımı olurken, 1422 sayı ile en çok sayı atan takım ve 783 sayı ilke de en az sayı yiyeryn takım konumunda.

1.Lig

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Takımlar O G M A.S Y.S P

1KKTC 17 17 - 1422 783 34

2.Pendik 17 14 3 1190 908 31

3.Antalya BŞB 17 13 4 1192 975 30

4.Yalova OSK 17 13 4 1179 934 30

  1. Eng. 17 12 5 1109 957 29

6.Bursa BESK 17 8 9 996 1095 25

7.Bornova 17 6 11 982 1086 23

  1. Bel. 17 5 12 977 1176 22
  2. Eng.      17 5 12 890 1098 22
  3. Eng. 16 5 11 804 1066 21
  4. Bel. 17 2 15 900 1061 19

12.M.P Samsun 16 1 15 737 1239 17

Anahtar Kelimeler:
KKTC Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı
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