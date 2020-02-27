Engellilerin konuğu Bornova

Süper Ligi geçtiğimiz haftalarda garantileyen KKTC takımı 18.hafta karşılaşmasında yarın Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 11.00’de yedi,nci sırada yer alan Bornova karşısına çıkacak.

Statistiklerde de önde

KKTC Engelliler, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde 17 hafta geride kalırken 17 galibiyetle yenilgisiz liderlik koltuğunda oturuyor.

Takımımız ayrıca ligin en çok galibiyet alan takımı olurken, 1422 sayı ile en çok sayı atan takım ve 783 sayı ilke de en az sayı yiyeryn takım konumunda.

1.Lig

Takımlar O G M A.S Y.S P

1KKTC 17 17 - 1422 783 34

2.Pendik 17 14 3 1190 908 31

3.Antalya BŞB 17 13 4 1192 975 30

4.Yalova OSK 17 13 4 1179 934 30

Eng. 17 12 5 1109 957 29

6.Bursa BESK 17 8 9 996 1095 25

7.Bornova 17 6 11 982 1086 23

Bel. 17 5 12 977 1176 22 Eng. 17 5 12 890 1098 22 Eng. 16 5 11 804 1066 21 Bel. 17 2 15 900 1061 19

12.M.P Samsun 16 1 15 737 1239 17