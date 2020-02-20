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Engellilerimizin konuğu Batman

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde geçtiğimiz hafta Süper Lige çıkmayı garantileyen KKTC Engelliler Batman Belediyesi’ni konuk edecek.

Engellilerimizin konuğu Batman

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde geçtiğimiz hafta Süper Lige çıkmayı garantileyen KKTC Engelliler Batman Belediyesi’ni konuk edecek.

20 Şubat 2020 Perşembe 22:13
Engellilerimizin konuğu Batman
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Ligde oynadığı 16 maçı da kazanarak 32 puanla yenilgisiz lider olan KKTC Engelliler yarın ligde kalma mücadelesi veren onuncu sırada yer alan Batman Belediyesi’ni konuk edecek.

Maç BRT 2’de

Engelsiz yürekler Batman Belediyesi ile saat 10.00’da Atatürk Spor Salonu’nda mücadele edeceği karşılaşma BRT 2’den naklen yayınlanacak

1.Lig

Takımlar O G M A.S Y.S P

1.KKTC 16 16 - 1340 751 32

2.Pendik 16 13 3 1111 847 29

3.Antalya BŞB 16 13 3 1128 905 29

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4.Yalova 16 12 4 1103 884 28

5.Eng. 16 11 5 1039 893 27

6.Bursa BESK 16 8 8 935 1016 24

7.Eng. 16 5 11 840 1022 21

8.Bornova 16 5 11 883 1046 21

9.Bel. 16 5 11 911 1106 21

10. Batman 15 5 10 772 984 20

11.Bel. 16 1 15 830 995 17

12.M.P Samsun 15 1 14 697 1140 16

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Anahtar Kelimeler:
Kktc EngellilerBatman Belediyesi Engelliler
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