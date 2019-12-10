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Engelliler Uluçay’ı ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Engelliler Federasyonu heyetini kabul etti.

Engelliler Uluçay’ı ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Engelliler Federasyonu heyetini kabul etti.

10 Aralık 2019 Salı 19:41
Engelliler Uluçay’ı ziyaret etti

Kabulde Meclis Başkanı Uluçay'a Türkiye liginde mücadele eden federasyonun tekerlekli sandalye basketbol takımı ile ilgili bilgi veren federasyon başkanı Ruhsar Vudalı, Avrupa liginde de mücadele verecek takımın başarısından mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Meclis Başkanı Uluçay da, takımı başarılarından dolayı tebrik ederek, takımın başarılarından gurur duyduklarını söyledi.

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Türkiye liginde başarılı bir mücadele ortaya koyan takımın Avrupa liginde de mücadele edeceğini ifade eden Uluçay, ambargolara rağmen Kıbrıs Türk halkının sesini duyuran takıma başarılar diledi, sporun engel tanımadığına vurgu yaptı.
Özverili çalışmalar sonucunda buralara gelindiğini ifade eden Uluçay, "Ülkemizi her alanda olduğu gibi sporda da başarıyla temsil edenlere canla başla sahip çıkmalıyız. Cumhuriyet Meclisi olarak engelli basketbol takımının yanındayız. İlk fırsatta maçınızı izlemeye geleceğiz" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Teberrüken UluçayKKTC Engelliler Federasyonu
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