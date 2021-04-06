Engelliler lige katılmayacak

Engelliler Spor Federasyonu’na bağlı KKTC Engelliler Basketbol Takımı, yıllar sonra yeniden yükseldiği ‘Süper Lig’de bu sezon yer almayacağı resmen açıklandı.

KKTC Engelliler Spor Federasyonu 16 Mart tarihinde Türkiye Engelliler Spor Federasyonu’na gönderdiği yazıda pandemi tedbirleri ve karantina koşulları nedeniyle lige katılmama talebinde bulunmuştu ve bu isteği uygun bulundu.

Türkiye Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk imzası ile KKTC Engelliler Spor Federasyonu’na gönderilen cevap yazısı 1 Nisan tarihinde da internet üzerinden yapılan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yönetim kurulu toplantısında talebin değerlendirildiği ve uygun görüldüğü belirtildi.

Türkiye Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Öztürk yönetim kurulu kararını KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı’ya iletti.

Konuyla ilgili bildiriminde “Yönetim kurulumuzun, KKTC’de uygulanan Kovid-19 pandemisi karantina tedbirleri nedeniyle sebebiyle Tekerlekli Sandalye Basketbol 2020-2021 sezonunda tüm haklarınız saklı kalmak kaydıyla lige katılamama talebiniz uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

KKTC engelliler geride kalan ve pandemi nedeniyle tamamlanamayan Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Ligi’ni yenilgisiz tamamlayarak Süper Lig’e yükselme hakkı elde etmişti.