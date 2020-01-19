Engelliler dolu dizgin 85-42

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde ikinci devrenin ilk maçında lider KKTC Engelliler ikinci sırada yer alan Pendik’i deplasmanda 43 sayı farkla 85-42 mağlup etti.

İlk devreyi 11 maçta 11 galibiyetle 22 puanla yenilgisiz lider kapatan ve Süper Lig yolunda önemli bir adım atan KKTC Engelliler ikinci dverenin ilk haftasında dün takipçisi Pendik’i de zorlanmadan yendi.

Baştan sona üstün oynayan KKTC Engelliler ilk yarısını 50-14 önde tamamladığı maçta Pendik’i 85-42 yenerek 24 puana ulaşarak zirvedeki yerini korudu. Pendik ise 3.mağlubiyetini aldı.

Ligde KTC Engelliler 24 puanla lider durumda yer alırken, ikinci sıraya dün aldığı Samsun galibiyetini ile Antalya Büyükşehir Belediyesi yükseldi.

Bu hafta rakip Antalya

KKTC Engeliler ligin 13.haftasında 25 Ocak Cumartesi günü ikinci sırada yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni konuk edecek.Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan maç saat 11.00’de oynanacak.