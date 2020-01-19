banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121475
ALTIN
294.762
DOLAR
5.8926
STERLİN
7.6620
EURO
6.5369
Gece kulübünde kasti hasardan 3 tutuklu
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Lefkoşa’da fuhuşa teşvik
LEFKOŞA’DA FUHUŞA TEŞVİK
Klima motoru çalmaktan 2 tutuklu
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Hava durumu
HAVA DURUMU
Flaş Haber
Lefkoşa’da fuhuşa teşvik
Kapat

Engelliler dolu dizgin 85-42

KKTC Engelliler Pendik’i deplasmanda 85-42 mağlup etti.

Engelliler dolu dizgin 85-42

KKTC Engelliler Pendik’i deplasmanda 85-42 mağlup etti.

19 Ocak 2020 Pazar 20:31
Engelliler dolu dizgin 85-42

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde ikinci devrenin ilk maçında lider KKTC Engelliler ikinci sırada yer alan Pendik’i deplasmanda 43 sayı farkla 85-42 mağlup etti.

İlk devreyi 11 maçta 11 galibiyetle 22 puanla yenilgisiz lider kapatan ve Süper Lig yolunda önemli bir adım atan KKTC Engelliler ikinci dverenin ilk haftasında dün takipçisi Pendik’i de zorlanmadan yendi.

banner317
Baştan sona üstün oynayan KKTC Engelliler ilk yarısını 50-14 önde tamamladığı maçta Pendik’i 85-42 yenerek 24 puana ulaşarak zirvedeki yerini korudu. Pendik ise 3.mağlubiyetini aldı.

Ligde KTC Engelliler 24 puanla lider durumda yer alırken, ikinci sıraya dün aldığı Samsun galibiyetini ile Antalya Büyükşehir Belediyesi yükseldi.

Bu hafta rakip Antalya

KKTC Engeliler ligin 13.haftasında 25 Ocak Cumartesi günü ikinci sırada yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni konuk edecek.Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan maç saat 11.00’de oynanacak.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.LigiKktc Engelliler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Karması’na Trabzon’da büyük ilgi
Kıbrıs Karması’na Trabzon’da büyük ilgi
Hamitköy stoperini buldu
Hamitköy stoperini buldu
Futbolcular Derneği ilk toplantısını yaptı
Futbolcular Derneği ilk toplantısını yaptı
Turgut ameliyat oldu
Turgut ameliyat oldu
Bisikletin gurur gecesi
Bisikletin gurur gecesi
GAÜ’den farklı tarife 89-41
GAÜ’den farklı tarife 89-41
Erol-Joseph takası gerçekleşti
Erol-Joseph takası gerçekleşti
Hasan Senin devam dedi
Hasan Senin devam dedi
Olguner Ankara’da yarışacak
Olguner Ankara’da yarışacak
Lapta'dan çifte takviye
Lapta'dan çifte takviye

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim