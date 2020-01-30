Engelliler Aksaray deplasmanında

Süper Lig’e çıkma yolunda emin adımlarla yoluna devam eden takımımız 1 Şubat Cumartesi günü Aksaray Belediyesi ile karşılaşacak.

Sezonun ilk maçında rakibini 72-20 gibi bir skorla yenen KKTC bu maçın da mutlak favorisi. Ligde 13 maçta 13 galibiyet 26 puanla ilk sırada yer alan takımımızı 23’er puanı bulunan dört takım Pendik Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yalova ve Gaziantep Engelliler takip ediyor.

1.Lig

Takımlar O G M A.S Y.S P

1.KKTC 13 13 0 1037 590 26

2.Pendik 13 10 3 903 697 23

3 .Antalya BŞB 13 10 3 920 741 23

4Yalova 13 10 3 865 704 23

Eng. 13 10 3 874 722 23

6Bursa BESK 13 5 8 773 871 18

Eng. 13 5 8 689 804 18

8.Batman ESK 13 5 8 675 863 18

9.Bornova 13 4 9 696 830 17

Bel. 13 4 9 716 868 17 Bel. 13 1 12 674 811 14

12.M.P Samsun 13 1 12 614 935 14