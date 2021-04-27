Enduro’da kupalar sahiplerini buldu

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) 2021 sezonuna, önceki gün gerçekleştirilen Hamitköy Enduro yarışı ile başladı. Uzun bir aranın ardından yapılan ilk Enduro yarışına 31 sporcu katıldı. ATV ve Motokros olmak üzere iki ana kategoride yapılan yarışta kategoriler de kendi içinde 4’er sınıfa ayrıldı. Sporcular, yaklaşık 6,5 kilometrelik etabı biri antrenman olmak üzere üçer kez geçip finişe ulaştılar. Yarışın ödül töreni ise geçtiğimiz hafta içi yapıldı. KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarış sonunda seyircileri tek bir noktaya toplayarak ödül töreni yapmayı yönetim kurulu olarak uygun bulmadıklarını, pandemi nedeniyle sporcuların ve ailelerin sağlığını riske atmamak adına töreni sadece ödül alacak sporcuların katılımıyla yapmayı uygun bulduklarını söyledi. Atatürk Kapalı Spor Salonu, Aspelya Engelliler Spor Kulübü bahçesinde yapılan törende dereceye giren sporcular kupalarını aldılar. Kupaları başkan İbrahim Önderoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Vural Tabak, Tayfun Öztürk, Serdar Nergis, Spor komitesi üyesi Mehmet Gülok, kurumun fotoğrafçısı Şakire Toprak ve sporculardan Ahmet Ömerağa'nın babası Lemi Ömerağa ile sporcu Şevki Akdeniz takdim etti.

Sınıflara göre kupa almaya hak kazanan sporcular

Motokros MX1A

1.Ahmet Ömerağa

2.Ahmet Yıldız

3.Sinan Güler

Motokros MX2A

1.Barış Hürkol

2.Hasan Sezgin

3.Enver Durak

Motokros MX1B

1.Yusuf Akınlar

2.Halil Şaban

3.Kemal Özekinci

Motokros MX2B

1.Cemal Resan

2.Enver Ömürlü

3.Muhammet Özçelik

ATV4

1.Sona Singh

2.Şevki Akdeniz

3.Aydın Kırık

ATV3

1.Vural Tabak

ATV2

1.Ömer Arkan

2.Mehmet Damdelen

3.Mustafa Yalınkaya

ATV1

1.Temel Atilla

2.Ali Savaşan

3.Kemal Demiroğlu

Fotoğraflar: Şakire TOPRAK