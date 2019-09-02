banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97823
ALTIN
285.113
DOLAR
5.8121
STERLİN
7.0250
EURO
6.3745
Cinayetle bağlantısı yok
CİNAYETLE BAĞLANTISI YOK
Acumsal serbest bırakıldı
ACUMSAL SERBEST BIRAKILDI
Akacan 8 gün daha tutuklulu
AKACAN 8 GÜN DAHA TUTUKLULU
Dikkatsizlik yine kazaya neden oldu
YİNE TRAFİK KAZASI
banner307

En büyük Kupa Mağusa’nın

Teniz Federasyonu ile Cunmhurbaşkanlığı işbilirliğinde organize edilen Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupasını Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kazandı

En büyük Kupa Mağusa’nın

Teniz Federasyonu ile Cunmhurbaşkanlığı işbilirliğinde organize edilen Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupasını Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kazandı

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:22
En büyük Kupa Mağusa’nın

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Cumhurbaşkanlığı Kupası, sahibini buldu.

Çekişmeli geçen maçlar sonunda Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kazandı.

 Müsabakaları Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ve Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu’yla birlikte izlediği müsabakalar sonunda dereceye giren takım ve sporculara kupa, plaket ve madalyalarını sundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaptığı açıklamada, tenisin güzel bir spor dalı olduğunu ve ilgiyle tenis müsabakalarını izlediğini belirterek, “Tenisin, ülke sporu içerisinde layık olduğu yeri almasını can-ı gönülden arzu ediyorum” diye konuştu.

Gençlerin tenise olan ilgisinin artmasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, gençlerin tenis sporuna yönelik teşvik edilmesi gerektiğini belirterek “Yıllar sonra Cumhurbaşkanı olarak yeniden böyle bir olayda katkımız olduğu için mutluyum. Bu alanda ilgi duyup alın teri döken gençlerimize başarılar diliyorum. Turnuvada kazanan ve kaybeden yok; tüm gençler kazanmıştır” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’den destek sözü
Türkiye’den destek sözü
Lefkoşa Kupası K.Kaymaklı’nın
Lefkoşa Kupası K.Kaymaklı’nın
Lefkoşa cimnastikçileri, Taşkent'i coşturdu
Lefkoşa cimnastikçileri, Taşkent'i coşturdu
Beren ve Günay’a davet
Beren ve Günay’a davet
Yigitcan'lı Türkiye Bulgaristan'da hazırlanıyor
Yigitcan'lı Türkiye Bulgaristan'da hazırlanıyor
Galatasaray açıkladı! İşte Falcao'nun geliş saati...
Galatasaray açıkladı! İşte Falcao'nun geliş saati...
Galatasaray Falcao'yu KAP'a bildirdi
Galatasaray Falcao'yu KAP'a bildirdi
KTSYD Kupası Çetinkaya’nın
KTSYD Kupası Çetinkaya’nın
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri!
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri!
Yenicami Akademi Zafer Kupası’na katıldı
Yenicami Akademi Zafer Kupası’na katıldı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim