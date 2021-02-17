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En büyük eksikliğimizi giderdik

17 Şubat 2021 Çarşamba 18:59
En büyük eksikliğimizi giderdik
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KKTC Cimnastik Federasyonu’nun, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun katkılarıyla düzenlediği Artisik Cimnastik Kadın Aday Hakemlik kursu tamamlandı.

Artisik Cimnastik Kadın Hakemlik Kursuna, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da 4 gün boyunca kursa katılarak, kursu tamamladı. 50 antrenörün katıldığı kursun tamamlanmasıyla ilgili Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

Dört günlük Artistik Cimnastik Kadın Aday Hakemlik Kursumuz sona erdi. 14 Şubat Sevgililer Gününde dahi kursa katılanları kutlarım.

Cimnastik Federasyonu olarak en büyük eksikliğimizi gidermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece 2 hakemimiz varken, şu anda kursu tamamlayan 50 hakem adayımız vardır. Yapılacak sınavı geçen antrenörler de hakem kadromuza katılacaklar.

Çok verimli ve başarılı bir kursu geride bırakırken her zaman olduğu gibi bu konuda da yanımızda olup bizlere destek veren başkan Suat Çelen başta olmak üzere, Türkiye Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyelerine ve Türkiye Cimnastik Federasyonu teknik kurul üyesi Yeliz Ilgar Doğan hocamıza çok teşekkür ederiz, ,

Kursa katılarak çocuklarımız için çalışmaya devam eden herkese çok teşekkür eder, başarılar dileriz.”

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Cimnastik FederasyonuTürkiye Cimnastik Federasyonu
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