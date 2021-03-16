Emre Soytürk, Akşehirspor’da

Yonpaş Dumlupınar’ın sağ kanat oyuncusu Emre Soytürk, Türkiye Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Akşehirspor ile anlaşmaya vardı

Ülkemizden Türkiye Bölgesel Amatör Ligi’ne futbolcu göçü devam ediyor. İsmi son günlerde Türkiye Bölgesel Amatör Ligi ile anılan Yonpaş Dumlupınar’ın genç futbolcusu Emre Soytürk’ün de yeni adresi belli oldu.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak sarı kırmızılılarda geçiren, sezon başında ise Esentepe’den bonservisi alınan Emre Soytürk, Türkiye Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Akşehirspor ile anlaştı.

Bir dönem Trabzonspor U21 takımında da forma giyen Emre Soytürk’ün dönüp dönmeyeceğinin ise belli olmadığı öğrenildi.

Emre, gemi ile önce Mersin’e vardı, ardından ise otobüsle Akşehirspor’un bulunduğu Konya şehrine gitti. Genç futbolcu, kulübün tesislerinde ikamet edecek.