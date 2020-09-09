banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1090
ALTIN
465.050
DOLAR
7.4715
STERLİN
9.7193
EURO
8.8101
Dua etsinler de seçime katılım %50’nin altında kalmasın
Dua etsinler de seçime katılım...
Kapanınca kurtulacak mıyız?
Kapanınca kurtulacak mıyız?
Tatar evini pandemi hastanesi yapsın
Tatar evini pandemi hastanesi yapsın
Krizi yönetemiyoruz!
Krizi yönetemiyoruz!
banner364

Emre Kuvvetlişahin Mormenekşe dedi

09 Eylül 2020 Çarşamba 00:15
Emre Kuvvetlişahin Mormenekşe dedi
banner337
banner351

K-Pet 1.lig ekiplerinden Mormenekşe Gençlerbirliği, daha önce anlaşma sağlayamadığı A takımın başarılı futbolcusu Emre Kuvvetlişahin ile anlaştı. Asbaşkan Metin Menekşeli ve teknik direktör Mehmet Karşılı ile bir görüşme yapan Emre Kuvvetlişahin anlaşma sağlayarak kulübünde futbol oynamaya devam edeceğini belirtti. Kulüp asbaşkanı Metin Menekşeli yaptığı açıklamada, teknik direktör Mehmet Karşılı ile yeni bir takım yaratmak için büyük uğraş verdiklerini ve bundan dolayı başarılı futbolcuları Emre Kuvvetlişahin ile yeniden anlaştıkları için mutlu olduğunu belirtirken, transfer çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlerbirliği’ne 5 takviye
Gençlerbirliği’ne 5 takviye
Sercem ve Hamit GAÜ’de
Sercem ve Hamit GAÜ’de
Kartingde sezon finali yapıldı
Kartingde sezon finali yapıldı
Yeni antrenörler eğitimde
Yeni antrenörler eğitimde
Kulüpler faaliyetlerini durdurdu
Kulüpler faaliyetlerini durdurdu
Mehmet Altın Yonpaş Dumlupınar’da
Mehmet Altın Yonpaş Dumlupınar’da
Kaplan eski takımında
Kaplan eski takımında
Rekora yüzdüler
Rekora yüzdüler
Mert İncirli’de
Mert İncirli’de
İncirli sezonu açtı
İncirli sezonu açtı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim