banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102505
ALTIN
260.724
DOLAR
5.6245
STERLİN
7.0544
EURO
6.3352
Bilgisayarlar incelenecek
BİLGİSAYARLAR İNCELENECEK
Evde ne var ne yok almış!
EVDE NE VAR NE YOK...
Gazimağusa’da yangın
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
Ziynet eşyalarını çalan temizlikçi tutuklandı
ZİYNET EŞYALARINI ÇALAN TEMİZLİKÇİ TUTUKLANDI
banner307

Emir ipleri kopardı

Emir ipleri kopardı

19 Temmuz 2019 Cuma 08:43
Emir ipleri kopardı

banner317
Yonpaş Dumlupınar’ın deneyimli oyuncusu Emir Dolu kulübü ile yolları ayırma kararı aldı.

Yonpaş Dumlupınar’ın geçtiğimiz sezonun başında Larnaka Gençler Birliği’nden bonservisli olarak kadrosuna dahil ettiği savunma oyuncusu Emir Dolu, sarı kırmızılı ekip ile yollarını ayırma kararı aldı. Emir’in yönetimle yeni sezon öncesi anlaşma sağlayamadığı ve teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Tecrübeli stoper için Süper Lig ekiplerinden Cihangir’in nabız yokladığı bilgisi edinildi. Emir, geçtiğimiz hafta takımıyla sezon açılışını yapmış ve hiçbir antrenmanı kaçırmamıştı. Dün yönetimle masaya oturan deneyimli isim yeni sezon için bazı konularda anlaşma sağlayamadı ve idmana da katılmadı.

Anahtar Kelimeler:
Emir DoluYonpaş Dumlupınar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aktunç’un yardımcısı Arabacıoğlu
Aktunç’un yardımcısı Arabacıoğlu
Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut hedefe ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi
Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut hedefe ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi
Cahit başka takıma gidecek
Cahit başka takıma gidecek
Mesarya hedefe hazırlanıyor
Mesarya hedefe hazırlanıyor
Özbilgehan FEF Hukuk Başkanı oldu
Özbilgehan FEF Hukuk Başkanı oldu
Ozanköy'den üç takviye
Ozanköy'den üç takviye
Kulüpler Birliği yönetim kurulu başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret ederek isteklerini içeren bir yazı verdi
Kulüpler Birliği yönetim kurulu başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret ederek isteklerini içeren bir yazı verdi
KTSYD’de görevler paylaşıldı
KTSYD’de görevler paylaşıldı
Efsane sahaya indi
Efsane sahaya indi
TOL sezonu açtı
TOL sezonu açtı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim