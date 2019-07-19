Emir ipleri kopardı

’ın deneyimli oyuncusukulübü ile yolları ayırma kararı aldı.

Yonpaş Dumlupınar’ın geçtiğimiz sezonun başında Larnaka Gençler Birliği’nden bonservisli olarak kadrosuna dahil ettiği savunma oyuncusu Emir Dolu, sarı kırmızılı ekip ile yollarını ayırma kararı aldı. Emir’in yönetimle yeni sezon öncesi anlaşma sağlayamadığı ve teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Tecrübeli stoper için Süper Lig ekiplerinden Cihangir’in nabız yokladığı bilgisi edinildi. Emir, geçtiğimiz hafta takımıyla sezon açılışını yapmış ve hiçbir antrenmanı kaçırmamıştı. Dün yönetimle masaya oturan deneyimli isim yeni sezon için bazı konularda anlaşma sağlayamadı ve idmana da katılmadı.