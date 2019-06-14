Emin’in gönlü Merit Yeşilova’da

Merit Alsancak Yeşilova, serbest transfer hakkı bulunan Yenicami futbolcusu Emin Atabek ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Girne ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova, eski futbolcusu Emin Atabek ile anlaşma sağladı. Yeşilova alt yapısından yetişen Emin, son üç sezondur Yenicami forması giyiyordu. Bir süredir serbest transfer hakkı bulunan tecrübeli isim ile görüşmelerini sürdüren yeşil beyazlılar, oyuncu ile büyük oranda anlaştı.



Bugün Emin ile son kez bir görüşme daha yapacak olan Merit Alsancak Yeşilova, transferi resmen açıklayacak. Emin Atabek, Yenicami forması ile son üç sezonda iki Lig Şampiyonluğu, bir de Süper Kupa Şampiyonluğu yaşamıştı. Yeşilova böylelikle Salih Say’dan sonra serbest transfer hakkı bulunan Emin’i de renklerine bağlayarak savunmasını yeniden oluşturacak.