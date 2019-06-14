Emin’in gönlü Merit Yeşilova’da

Merit Alsancak Yeşilova, serbest transfer hakkı bulunan Yenicami futbolcusu Emin Atabek ile büyük oranda anlaşma sağladı.
Girne ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova, eski futbolcusu Emin Atabek ile anlaşma sağladı. Yeşilova alt yapısından yetişen Emin, son üç sezondur Yenicami forması giyiyordu. Bir süredir serbest transfer hakkı bulunan tecrübeli isim ile görüşmelerini sürdüren yeşil beyazlılar, oyuncu ile büyük oranda anlaştı.
Merit Alsancak Yeşilova, serbest transfer hakkı bulunan Yenicami futbolcusu Emin Atabek ile büyük oranda anlaşma sağladı.