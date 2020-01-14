Emek Çetinkaya’dan

Bu sezon Doğan Türk Birliği’nde fazla forma şansı bulamayan tecrübeli sol ayak, dün iki takım yöneticilerinin anlaşmaya varmasının ardından, Emek ligin 2.devresinde Çetinkaya formasını terletecek.
14 Ocak 2020 Salı 22:38
Çetinkaya transfer taarruzuna devam ediyor ve dün Doğan Türk Birliği’nden Emek Kırılmaz’ı renklerine bağladı.
Bu sezon Doğan Türk Birliği’nde fazla forma şansı bulamayan tecrübeli sol ayak, dün iki takım yöneticilerinin anlaşmaya varmasının ardından, Emek ligin 2.devresinde Çetinkaya formasını terletecek.