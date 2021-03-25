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Eliz’e en iyi performans ödülü

Ülkemizin başarılı tenisçisi Eliz Maloney Yorgancı, İngiltere’nin Loughborough şehrinde, İngiliz profesyonellerin katıldığı, U.K. Pro Tenis Turnuvasında, Veloforte Haftanın En İyi Performans ödülüne layık görüldü.  

25 Mart 2021 Perşembe 19:17
Eliz’e en iyi performans ödülü
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Covid-19’dan dolayı zor günler geçiren, elinden geldiğince idmanlara devam edip, turnuvalara katılmaya çalışan Eliz, 12 oyuncunun, iki grup şeklinde yarıştığı ve ilk iki sırada bitiren oyuncuların yarı finale çıkma hakkını elde ettiği turnuvada final oynadı. 
Turnuvaya çok iyi başlayan Eliz, ilk rakibi Annali Olivelle’yi 6-0 ve 6-0 bir skorla yenerek ikinci tura yükseldi. İkinci maçını Kimberly Mpukusa’a karşı yapan Eliz, yine set vermeden rakibini 
6-0 ve 6-2 yendi.   

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Diğer günlerde turnuvanın iyi oyuncularından Freya Christie ve Olivia Nicholls’ı yenerek, ilk dörtte kalan Eliz, yarı finale yükseldi. Yarı finalde turnuvanın iki numarası Beth Grey ile karşılaşan Eliz, nefesleri kesen bir maç oynayarak, tüm gözleri üzerine çekti. İlk seti kaybedip ikinci sette 5-1 geriye düştükten sonra inanılmaz bir geri dönüşe imza atan Eliz, 2 saat ve 38 dakikada maçı kazandı. 6 maç puanı kurtardıktan sonra ikinci seti 11-9 kazanan Eliz, 
tie-break’de ise rakibine 10- 6 üstünlük kurup finalde Emily Appleton’a karşı oynamaya hak kazandı. Bu yorucu maçtan sonra Eliz finali kaybetse de, turnuvanın Veloforte Haftanın En İyi Performans ödülünün sahibi oldu. 


 

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Anahtar Kelimeler:
KktcSporEliz Maloney
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