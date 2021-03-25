Eliz’e en iyi performans ödülü

Covid-19’dan dolayı zor günler geçiren, elinden geldiğince idmanlara devam edip, turnuvalara katılmaya çalışan Eliz, 12 oyuncunun, iki grup şeklinde yarıştığı ve ilk iki sırada bitiren oyuncuların yarı finale çıkma hakkını elde ettiği turnuvada final oynadı.

Turnuvaya çok iyi başlayan Eliz, ilk rakibi Annali Olivelle’yi 6-0 ve 6-0 bir skorla yenerek ikinci tura yükseldi. İkinci maçını Kimberly Mpukusa’a karşı yapan Eliz, yine set vermeden rakibini

6-0 ve 6-2 yendi.



tie-break’de ise rakibine 10- 6 üstünlük kurup finalde Emily Appleton’a karşı oynamaya hak kazandı. Bu yorucu maçtan sonra Eliz finali kaybetse de, turnuvanın Veloforte Haftanın En İyi Performans ödülünün sahibi oldu.



