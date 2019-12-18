Eliz’den büyük başarı

Belek’te yarı finale yükseldi

Eliz, 9-15 Aralık 2019 tarihleri arasında, Antalya Kaya Belek’te, Uluslararası Tenis Federasyonu’nun organize ettiği W15 Kadınlar turnuvasında yarı finale yükselerek bir ilke daha imza attı ve Uluslararası Tenis Federasyonunun organize ettiği profesyonel turnuvalarda yarı finale yükselen ilk Kıbrıslı Türk oldu.

Geçen hafta Antalya’da yaşanan şiddetli yağmur ve fırtınadan dolayı dört gün maçlara ara verilmesinden dolayı tüm maçlar aksadı. Ana tabloda ilk maçını Fransız rakip Marlys Bougrat ile yapan Eliz, maçı 6-4 ve 6-3 bir skorla 2-0 aldı. Ana tablodaki ikinci maçını dün turnuvanın iki numarası, bir başka Fransız rakip Sana Cakerevic ile yapan Eliz çok rahat bir şekilde maçı 6-2 ve 6-3 alarak çeyrek finale yükseldi. Aynı gün içerisinde bir saat ara ile çeyrek final maçına çıkan Eliz yine çok rahat bir şekilde Avusturyalı rakibi Mira Antonitsch’i 6-3 ve 6-2 skorla yenip hiç set vermeden ismini yarı finale yazdırdı.

Ne yazık ki kötü hava şartlarından dolayı kaybedilen günler ve Kaya Belek’te bu hafta başka bir turnuvanın başlamasından dolayı, Uluslararası Tenis Federasyonu yarı final ve final maçlarını iptal etti.

Eliz, turnuvanın sonunda kendisini çok iyi hissettiğini, formda olduğunu ve maçların iptal edilmesinden dolayı üzgün olduğunu belirtti.