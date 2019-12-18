Eliz’den büyük başarı

Belek’te yarı finale yükseldi
Eliz, 9-15 Aralık 2019 tarihleri arasında, Antalya Kaya Belek’te, Uluslararası Tenis Federasyonu’nun organize ettiği W15 Kadınlar turnuvasında yarı finale yükselerek bir ilke daha imza attı ve Uluslararası Tenis Federasyonunun organize ettiği profesyonel turnuvalarda yarı finale yükselen ilk Kıbrıslı Türk oldu.
Ne yazık ki kötü hava şartlarından dolayı kaybedilen günler ve Kaya Belek’te bu hafta başka bir turnuvanın başlamasından dolayı, Uluslararası Tenis Federasyonu yarı final ve final maçlarını iptal etti.
Eliz, turnuvanın sonunda kendisini çok iyi hissettiğini, formda olduğunu ve maçların iptal edilmesinden dolayı üzgün olduğunu belirtti.