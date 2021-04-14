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Eliz’den bir şampiyonluk daha

Ülkemizin yıldız tenisçisi Eliz Maloney Yorgancı, İngiltere’nin Loughborough şehrinde, İngiliz profesyonellerin katıldığı, U.K. Pro Tenis Turnuvasında, şampiyon oldu.

14 Nisan 2021 Çarşamba 17:09
Eliz’den bir şampiyonluk daha
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Ülkemizin yıldız tenisçisi Eliz Maloney Yorgancı, İngiltere’nin Loughborough şehrinde, İngiliz profesyonellerin katıldığı, U.K. Pro Tenis Turnuvasında, şampiyon oldu. 12 oyuncunun, iki grup şeklinde yarıştığı ve ilk iki sırada bitiren oyuncuların yarı finale çıkma hakkını elde ettiği turnuvada geçen haftalarda yine iyi bir başarı gösteren Eliz final oynamıştı. Kendisini son turnuvadaki finalde yenen turnuvanın bir numarası Emily Appleton’ı 6-4 ve 6-3 lik bir skorla yenen Eliz, bu hafta şampiyonluğa imza attan taraf oldu.

Tüm hafta boyunca çok iyi bir oyun sergileyen Eliz, yedi maçta yalnızca bir set kaybederek turnuvanın şampiyonu olurken, aynı zamanda kortların en hızlı ve en zihinsel güç sergileyen oyuncusu seçildi.

Bir hafta boyunca çok iyi oyunlar sergileyen Eliz, tüm maçlarını rahatlıkla kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi.  İlk maçını Amelia Bisset’e karşı 6-3 ve 6-2 kazanan Eliz, ikinci turda kendisini son karşılaştıkları turnuvada finalde yenen Emily Appleton’a karşı yaptı. İlk seti 5-7 kaybeden Eliz, inanılmaz bir oyun sergileyerek ikinci seti 6-3 ve 10-6’lık bir maç tie-break ile turnuvanın bir numarasını yenerek maçı aldı. Diğer seri maçlarında Tanysha Dissanayake 6-0, 6-1, Annali Olivelle 6-3, 6-1 ve Tiana Fox’u 6-0 ve 6-0’lık çok rahat skorlarla yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İngilizlerin yine iyi oyuncularından Freya Christie’yi 7-5 ve 6-2 yenerek bir kez daha finale ismini yazdırdı. Finalde yine Emily Appleton ile karşılaşan Eliz, bu kez inanılmaz bir oyun çıkararak, rakibine hiç şans vermeden 6-4 ve 6-3’lük bir skorla turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvanın sonunda yapılan röportajda, Eliz, Covid 19 her şeyi zorlaştırsa da elinden geldiğince kapanmalar döneminde oyununun zihinsel ve fiziksel tarafını geliştirmeye çalıştığını ve bugün aldığı bu başarıdan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

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