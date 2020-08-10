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Eliz sahalara geri döndü

Covid-19 salgını dolayısıyla tenis turnuvalarına verilen yedi aylık aradan sonra sahalara geri dönen Eliz Maloney-Yorgancı, İngiltere’deki UK Pro Tenis Turnuva serisine katıldı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 08:10
Eliz sahalara geri döndü
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İngiliz profesyonellerin katıldığı turnuvada oyuncular iki grup şeklinde yarıştı. Altışar oyuncudan oluşan grupları ilk iki sırada bitiren oyuncular yarı finale çıkma hakkını elde etti. Serinin ikinci ve üçüncü haftalarında Eliz her hafta on iki oyuncu ile yarışıp iki turnuvayı da üçüncü sırada bitirme başarısını gösterdi.

Yarı final

18.07.2020 - Eliz Maloney vs. Naomi Broady (1-6, 0-6)

Üçüncülük karşılaşması

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19.07.2020 - Eliz Maloney vs. Sarah-Beth Grey (6-1, 3-6, 14-12)

Bir hafta dinlendikten sorna turnuva serisinin dördüncü haftasında mücadele eden Eliz bir kez daha üçüncülüğü elde etti. Yıldız teniscimizin bu turnuvadaki oynadığı maçlar:

Yarı final

01.08.2020 - Eliz Maloney vs. Sonay Kartal (3-6, 5-7)

Üçüncülük karşılaşması

02.08.2020 - Eliz Maloney vs. Nadia Rawson (1-6, 6-3, 10-7)

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Anahtar Kelimeler:
UK Pro Tenis Turnuva SerisiEliz Maloney
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