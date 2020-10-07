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Eliz Londra’da şampiyon

07 Ekim 2020 Çarşamba 00:06
Eliz Londra’da şampiyon
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Ülkemizin yıldız tenisçisi Eliz Maloney-Yorgancı, hafta sonu İngiltere Tenis Federasyonu’nun organize ettiği Elit Rekabete Dönüş (Return to Elite Competition) turnuvasında şampiyon oldu.

Londra’daki Ulusal Tenis tesislerinde düzenlenen turnuvanın ilk gününde çok iyi bir oyun sergileyen Eliz, birinci rakibi Sophia Hurrion’u 6-1 6-1’lik skorla yenerek çeyrek finale yükseldi.  İkinci maçını Eleonar Nobbs’a karşı yapan Eliz, yine set vermeden rakibini 6-1 6-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Bir saat aradan sonra yarı finalde Sonay Kartal ile karşılaşan Eliz, maça çok iyi başlayamamasından dolayı ilk seti 6 -1 kaybetse de, ikinci seti 6-4 ve tie-break’i 10-7 kazanarak adını finale yazdırdı.

Final maçında turnuvanın tecrübeli oyuncularından Emily Appleton ile karşılaşan Eliz, oynadığı zeki hücum oyunu ile maçı 3-6, 6-2,10-7 kazanarak şampiyon oldu.

Covid 19’dan dolayı tüm dünya zor günler geçirse de elinden geldiğince idmanlara devam edip, turnuvalara katılmaya çalıştığını belirten Eliz, sahalara şampiyonluk ile dönmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

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