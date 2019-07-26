Elif Töre YDÜ’de

KKTC Ferdi büyükler masa tenisi şampiyonudün Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Spor Kulübü’ne transfer oldu.KKTC Kültür ve Dayanışma Dernegi’nden bonservisli olarak ayrılan Töre dün sabah saat 10:00’da Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Salonu’nda imza atarak YDÜ’li oldu.

Türkiye Ferdi büyükler üçüncülüğü ve çift bayanlar şampiyonluğu,Türkiye minikler çift bayanlar üçüncülüğü gibi derecelere sahip,KKTC şampiyonu Milli sporcu Töre,imzadan sonra yaptığı basın açıklamasında,bundan sonra YDÜ bayan masa tenisi takımı için raket sallayacağını açıkladı.Töre açıklamasına şöyle devam etti: “YDÜ bayan masa tenisi takımı büyüklerde zirveye oynayan bir ekip.Şimdi ben de onlara katıldım.Daha güçlü olduğumuza inanıyorum.Hedefimiz tabii ki şampiyonluk.Hurey abla (Cambaz Ahmetoğlu),Bilge Ervandar ve Zahra Aly ile birlikte en iyi bayan takımı olacağımıza inanıyorum.”