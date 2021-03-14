Elektriğe “Geçici” çözüm

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek Lefkoşa ve Güzelyurt’taki sorun giderilinceye kadar tesislere geçici elektriğin bağlandığını açıkladı

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi ve Güzelyurt Spor Salonu’nda yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili bir basın bildirisi yayınladı.

Tek, yayınladığı basın bildirisinde şunları söyledi: “Göreve başladığım 27 Ocak 2021 tarihinde ilk iş olarak daireye bağlı bölge sorumlularıyla bir toplantı yapmak ve bilgi almak oldu. Yaptığım toplantılarda ve değerlendirmelerde Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi ve Güzelyurt Spor Salonu’nda elektrik tüketiminin ve borçlarının pandemi sürecindeki kapanmaya rağmen çok yüksek olduğunu gözlemledim. Göreve başladığımda Aralık 2020 sonunda tesislerin toplam elektrik borcu tutarı 5 Milyon TL’nin üzerindeydi. Bu gözlemlerimin ardından yaptığım incelemelerde elektrik tüketiminin fazlalığının sebebinin, Lefkoşa Atatürk Stadı’nın altında bulunan, federasyon ve kurumların kullanımındaki ofisler ve Güzelyurt Belediyesi’ne ait su pompasının Güzelyurt Spor Salonu’ndaki elektrik sayacına bağlı olması olduğunu gördüm.

Özellikle Lefkoşa Atatürk Stadı’nın altında bulunan federasyon ve kurumların kullanımındaki ofislerin elektrik faturalarının, Spor Dairesi tarafından ödendiğini ve oluşan elektrik borcunda bunların da pay aldıklarını gözlemledim. Bunun sürdürülebilir ve doğru bir yaklaşım olmadığını ve spor tesisleri ile sporcular için ayrılması gereken paraların, elektrik tüketimine harcandığını üzülerek öğrendim. Federasyon ve kurumların kullanımındaki ofislerin elektrik tüketim giderlerini, her federasyon ve kurumun kendilerinin ödemesinin daha doğru bir yaklaşım olacağı gibi herkesin sorumluluk bilincinin daha da artacağı ve elektrik tüketiminin, daha dikkatli olunarak yapılacağı düşüncesindeyim.

Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi ve Güzelyurt Spor Salonu’nun kesik olan elektriklerinin yeniden bağlanması ve sorunun çözümü için Elektrik Kurumu ile yaptığımız görüşmede, ödeme sorununun tam olarak giderilmesi için adımlar attığımızı herkesin bilmesini istiyorum. Bu sorun giderilinceye kadar tesislere geçici elektriğin 11 Mart 2021 itibariyle bağlandığını ve sahaların sulama ve diğer bakımlarının yapılmaya devam edildiğini belirtmek istiyorum.”