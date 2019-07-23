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Efsane’de çalışmalar hızlandı

Efsane’de çalışmalar hızlandı

23 Temmuz 2019 Salı 09:06
Efsane’de çalışmalar hızlandı

Geçtiğimiz Salı günü sezonu açan Çetinkaya salon çalışmaları ile birlikte 3 haftayı geride bıraktı. Takımda şu an itibariyle güzel bir atmosfer’in olduğunu ifade eden Derviş Kolcu, Felix’in aralarına katıldığını Amani’nin ise 23 veya 24 Temmuz’da aralarına katılacağını söyledi.
 

Çağdaş ve Remzi’de beklemedeyiz
Yerli transfer konusunda Toykan’ı aralarına dahil ettiklerini belirten Derviş Kolcu, Çağdaş konusunda ise beklemede olduklarını söyledi. Çağdaş ile kendilerinin anlaştığını kulüplerin arasında sürecin devam ettiğini belirten Kolcu, Remzi konusunda ise oyuncunun gelmeye sıcak baktığını ancak süreci yine kulüplerin çözeceğini ifade etti. Remzi konusunda ilk düşüncelerinin kiralama yöntemi olacağını ifade eden Derviş Kolcu, Remzi ve Çağdaş transferinin sürecine görede üçüncü yabancı oyuncu konusunu netleştireceklerini belirtti.

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İlk hazırlık maçı Lapta ile

İlk hazırlık maçlarını önümüzdeki hafta Lapta ile yapacaklarını söyleyen Çetinkaya Teknik Direktörü Derviş Kolcu, 1-4 Ağustos ilk kamp dönemini 16-20 Ağustos’da ise ikinci kamp dönemini gerçekleştireceklerini ifade etti.

Iyi bir takım olacağız

İyi bir takım olacaklarına inandığını belirten Derviş Kolcu, yönetimin de bu dönemde kendilerine tam destek verdiğini ve sezon öncesini iyi geçirerek ligde iyi bir süreç yakalamak istediklerini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
çetinkaya Futbol Takımı
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