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Efsane yükseliyor

Efsane yükseliyor

15 Aralık 2019 Pazar 18:28
Efsane yükseliyor

Çetinkaya 1-Gençlik Gücü 0

Necmi Belge

K-Pet Süper Ligi'nin bugün Atatürk Stadı'nda oynanan ve alt sıraları ilgilendiren kritik derbide, Efsane Çetinkaya rakibi Gençlik Gücü'nü tek golle yenerek, derin bir nefes aldı.

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Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklara geçerken Sarı-kırmızılılar oyuna daha hakim olan taraftı. Maçın ikinci yarısında yine üstün olan taraf Çetinkaya idi. Nitekim, 50 dakikada gelişen Çetinkaya atağında topla buluşan Mustafa Yaşinses düzgün bir vuruşla topu yerden ve sol köşeden ağlara gönderdi.

Çetinkaya 1-Gençlik Gücü 0. Karşılaşmanın bundan sonrası karşılıklı ataklarla geçti. Ancak, sonuç değişmedi ve Çetinkaya maçı 1-0 kazandı ve puan sayısını 11'e yükseltti.

Son Güncelleme: 15.12.2019 19:37
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