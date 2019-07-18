Efsane sahaya indi

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya yeni sezona önceki gün Metehan tesislerinde yaptığı antrenmanla merhaba dedi.

Teknik Direktör Derviş Kolcu nezaretindeki başkent ekibi, Metehan Sahası'nda yaptığı antrenmanla yeni sezona merhaba dedi. İdman öncesinde Çetinkaya Başkanı Bülent Dizdarlı, Mehmet Tatar, Mehmet Ali Özgürgün ve Teknik Direktör Derviş Kolcu, oyunculara kısa süreli bir konuşma yaptı. Daha sonra Urcan Vangöl Akademisi ile toplu bir fotoğraf çektiren başkent temsilcisi, sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Şu an için haftanın altı günü antrenman yapacak olan Çetinkaya, ilk hazırlık maçını 31 Temmuz'da Lapta ile yapacak. Dizdarlı; "Sakatlıksız bir sezon olsun" Açılışta konuşan Çetinkaya Başkanı Bülent Dizdarlı, öncelikle tüm takımlara sakatlıksız bir sezon dilerken, Çetinkaya futbolcularına da başarılar diledi. "Çetinkaya'da hedef bitmez" diyen Dizdarlı, oyuncularına ve teknik heyete güvendiklerini belirterek yeni sezonda iyi futbol oynayan, centilmen bir takım olacaklarını ve kendilerinin her zaman oyuncuların yanında olduklarını söyledi. Kolcu; "Daha iyi bir Çetinkaya izlettireceğiz" Çetinkaya'nın başarılı teknik patronu Derviş Kolcu ise "Yoğun bir antrenman temposu bizi bekliyor. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Yabancı oyuncular da önümüzdeki hafta aramıza katılacak. Yeni sezonda, geçen sezondan daha iyi bir Çetinkaya izlettirmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum" şeklinde konuştu.