Efsane sahada

Başkent’in birinci lig temsilcisi Çetinkaya Teknik Direktör Turan Altay nezaretinde kendi tesislerinde sezon çalışmalarına başladı.

Tecrübeli çalıştırıcı Turan Altay sezon açılışı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, bugün itibariyle yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını, Çarşamba ve Cuma yapacakları idmanla bu haftayı noktalayacaklarını söyledi.

Bu süre içinde eksik noktaları görüp gidermeye çalışacaklarını da ifade eden Altay, çoğu şeyi büyük oranda hallettiklerini geriye kalanları ise bu süreçte gidereceklerini söyledi.

Behiç ve Ertan’ı kadrolarına dahil ettiklerini 3 yerli 1’de TC’li oyuncu transferi ile transfer sürecini bitireceklerini ifade eden Çetinkaya Teknik Direktörü Turan Altay, eksik yerlere yapılacak olan transferlerle kadroyu daha iyi noktaya getireceklerini sözlerine ekledi.