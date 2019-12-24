banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113153
ALTIN
286.740
DOLAR
5.9460
STERLİN
7.7086
EURO
6.5925
Dörtyol Kavşağı'nda büyük kaza! 1 yaralı
YİNE KAZA!
Adam kaçıran 5 kişi tutuklandı
ADAM KAÇIRAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis memuruna 5 ay hapis cezası
POLİS MEMURUNA 5 AY HAPİS...
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde devre tamamlandı

İlk devrenin son hafta maçlarında Lefkoşa Darts Birliği, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü ve Lefkoşa Spor Birliği rakiplerini mağlup etti

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde devre tamamlandı

İlk devrenin son hafta maçlarında Lefkoşa Darts Birliği, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü ve Lefkoşa Spor Birliği rakiplerini mağlup etti

24 Aralık 2019 Salı 20:34
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde devre tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne önceki akşam oynanan maçlarla ilk devre tamamlandı.

Yedi takımın mücadele verdiği ligde Lefkoşa Darts Birliği, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü ve Lefkoşa Spor Birliği haftayı galip kapattı.

yenilgisiz lideri Minareliköy’ün bay geçtiği haftada Lefkoşa Spor Birliği, deplasmanda Vadili Darts Derneği’ni 10-6 mağlup etti.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin yedinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Lefkoşa Darts B.-Beyarmudu Belediyesi: 11-5

Gönyeli Av.At.K.-LEGEND: 10-6

Vadili Darts D.-Lefkoşa Spor Birliği: 6-10

Minareliköy (Bay)

banner317
EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1.Minareliköy 6 6 0 0 69 27 18 42

2.Lefkoşa Darts Birliği 6 4 1 1 60 36 13 24

Av.At.K. 6 3 1 2 50 46 10 4

4.Lefkoşa Spor Birliği 6 3 0 3 51 45 9 6

5.LEGEND 6 2 1 3 46 50 7 -4

6.Beyarmudu Belediyesi 6 1 1 4 36 60 4 -24

7.Vadili Darts Derneği 6 0 0 6 24 72 0 -48

Anahtar Kelimeler:
Efes Pilsen Darts Süper Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cimnastik Fedarasyonu tüzüğü yenilendi
Cimnastik Fedarasyonu tüzüğü yenilendi
KTSYD yılbaşı balosu yapıldı
KTSYD yılbaşı balosu yapıldı
Finalin adı GAÜ-LAÜ
Finalin adı GAÜ-LAÜ
Özbilgehan icraatlarını anlattı
Özbilgehan icraatlarını anlattı
Kemal için yeni hedef
Kemal için yeni hedef
Ayhan, Başçeri’ye teşekkür etti
Ayhan, Başçeri’ye teşekkür etti
Yenidüzen – Diyalog finali
Yenidüzen – Diyalog finali
YDÜ galip
YDÜ galip
Nicosia Motors Tenis Ligi’nde mücadele sürüyor
Nicosia Motors Tenis Ligi’nde mücadele sürüyor
Özekmekçi ve Sarıtaş’tan Özbilgehan’a ziyaret
Özekmekçi ve Sarıtaş’tan Özbilgehan’a ziyaret

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim