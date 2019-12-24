Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde devre tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne önceki akşam oynanan maçlarla ilk devre tamamlandı.
Yedi takımın mücadele verdiği ligde Lefkoşa Darts Birliği, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü ve Lefkoşa Spor Birliği haftayı galip kapattı.
yenilgisiz lideri Minareliköy’ün bay geçtiği haftada Lefkoşa Spor Birliği, deplasmanda Vadili Darts Derneği’ni 10-6 mağlup etti.
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin yedinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Lefkoşa Darts B.-Beyarmudu Belediyesi: 11-5
Gönyeli Av.At.K.-LEGEND: 10-6
Vadili Darts D.-Lefkoşa Spor Birliği: 6-10
Minareliköy (Bay)
TAKIMLAR O G B M A Y P Av.
1.Minareliköy 6 6 0 0 69 27 18 42
2.Lefkoşa Darts Birliği 6 4 1 1 60 36 13 24
Av.At.K. 6 3 1 2 50 46 10 4
4.Lefkoşa Spor Birliği 6 3 0 3 51 45 9 6
5.LEGEND 6 2 1 3 46 50 7 -4
6.Beyarmudu Belediyesi 6 1 1 4 36 60 4 -24
7.Vadili Darts Derneği 6 0 0 6 24 72 0 -48