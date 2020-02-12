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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde heyecan artıyor

13 takımın yer aldığı ve iki grupta oynanan Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “A” grubunda Taşkınköy ile Karaoğlanoğlu, “B” grubunda Yenicami ve Diamond Child rakiplerini mağlup etti.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde heyecan artıyor

13 takımın yer aldığı ve iki grupta oynanan Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “A” grubunda Taşkınköy ile Karaoğlanoğlu, “B” grubunda Yenicami ve Diamond Child rakiplerini mağlup etti.

12 Şubat 2020 Çarşamba 10:17
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde heyecan artıyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne dün (11 Şubat 2020 Salı) oynanan maçlarla devam edildi.

13 takımın yer aldığı ve iki grupta oynanan Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde “A” grubunda Taşkınköy ile Karaoğlanoğlu, “B” grubunda Yenicami ve Diamond Child rakiplerini mağlup etti. “B” grubunda haftanın önemli maçında lig lideri Coşkuner ile Gönyeli Darts Birliği karşı karşıya geldi. Mücadele 8-8 beraberlikle sonuçlandı. “A” grubunda haftayı bay geçen Gazimağusa Darts Birliği, “B” grubunda Coşkuner haftayı lider kapattı.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları şöyle:

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “A” Grubu

Mesarya Darts Birliği-Taşkınköy: 7-9

Göçmenköy- Karaoğlanoğlu: 6-10

Cihangir-Değirmenlik: 8-8

Gazimağusa Darts Birliği (Bay)

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “B”

Coşkuner-Gönyeli Darts Birliği: 8-8

Mağusa Kültür Derneği-Yenicami: 7-9

Düzkaya-Diamond Child: 4-12

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “A” PUAN DURUMU

TAKIMLAR                          O         G         B         M        A         Y         P          AV

1.Gazimağusa Darts Birliği    10        8          1          1          114      46        25        68

2.Cihangir                               10        7          2          1          99        61        23        38

3.Göçmenköy                         10        6          0          4          86        74        18        12

4.Karaoğlanoğlu                     11        5          2          4          84        92        17        -8

5.Değirmenlik                         10        3          2          5          68        92        11        -24

6.Taşkınköy                            10        3          1          6          70        90        10        -20

7.Mesarya Darts Birliği          11        0          0          11        55        121      0          -66

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “B” GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR                          O         G         B         M        A         Y         P          AV

1.Coşkuner                             8          6          2          0          80        48        20        32

2.Gönyeli Darts Birliği           8          6          1          1          79        49        19        30

3.Diamond Child                   8          4          1          3          66        62        13        4

4.Düzkaya                              8          4          0          4          65        63        12        2

5.Yenicami                             8          1          1          6          50        78        4          -28

6.Mağusa Kültür Derneği      8          0          1          7          44        84        1          -40

                                                                     

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Son Güncelleme: 12.02.2020 11:20
Anahtar Kelimeler:
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi
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