Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde 2.devre başladı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin ikinci devresi dün (25 Ocak 2022 Salı) oynanan maçlarla başladı.

On iki takımın mücadele verdiği ligin 12’nci haftasında Karaoğlanoğlu, KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Gazimağusa Darts Birliği, Miracle Değirmenlik, Mağusa Kültür Derneği ve Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği rakiplerini mağlup etti.

İlk devreyi yenilgisiz lider bitiren Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, ikinci devreye Mesarya Darts Birliği galibiyeti ile başladı.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 12’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Merit Alsancak Yeşilova-Karaoğlanoğlu: 7-9

Taşkınköy-KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 7-9

Gazimağusa Darts Birliği-Düzova: 9-7

Yükseliş Hentbol İhtisas-Miracle Değirmenlik: 3-13

Ozanköy-Mağusa Kültür Derneği: 4-12

Mesarya Darts Birliği-Cihangir Av.At.Birliği: 3-13

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği 12 12 0 0 143 49 36 94

2.Miracle Değirmenlik 12 11 0 1 137 55 33 82

3.Gazimağusa Darts Birliği 2 7 3 2 110 82 24 28

4.Ozanköy 12 7 1 4 97 95 22 2

5.Mağusa Kültür Derneği 12 6 3 3 114 78 21 36

6.Karaoğlanoğlu S.K. 12 6 2 4 106 86 20 20

7.Yükseliş Hentbol İhtisas 12 5 2 5 89 103 17 -14

8.KKTC Fenerbahçeliler Derneği 12 4 1 7 84 108 13 -24

9.Taşkınköy 12 3 3 9 93 99 12 -6

10.Düzova 12 2 1 9 79 113 7 -34

11.Mesarya Darts Birliği 12 1 0 11 50 142 3 -92

12.Merit Alsancak Yeşilova 12 0 0 12 50 142 0 -92