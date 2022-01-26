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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde 2.devre başladı

Ligin ikinci devresine Karaoğlanoğlu, KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Gazimağusa Darts Birliği, Miracle Değirmenlik, Mağusa Kültür Derneği ve Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği galibiyetle başladı

26 Ocak 2022 Çarşamba 15:43
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde 2.devre başladı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin ikinci devresi dün (25 Ocak 2022 Salı) oynanan maçlarla başladı.

On iki takımın mücadele verdiği ligin 12’nci haftasında Karaoğlanoğlu, KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Gazimağusa Darts Birliği, Miracle Değirmenlik, Mağusa Kültür Derneği ve Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği rakiplerini mağlup etti.

İlk devreyi yenilgisiz lider bitiren Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, ikinci devreye Mesarya Darts Birliği galibiyeti ile başladı.     

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 12’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Merit Alsancak Yeşilova-Karaoğlanoğlu: 7-9

Taşkınköy-KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 7-9

Gazimağusa Darts Birliği-Düzova: 9-7

Yükseliş Hentbol İhtisas-Miracle Değirmenlik: 3-13

Ozanköy-Mağusa Kültür Derneği: 4-12

Mesarya Darts Birliği-Cihangir Av.At.Birliği: 3-13

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU                       

TAKIMLAR                                      O         G         B         M        A         Y         P            AV

1.Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği      12        12        0          0          143      49        36            94

2.Miracle Değirmenlik                     12        11        0          1          137      55        33            82

3.Gazimağusa Darts Birliği                2        7          3          2          110      82        24            28

4.Ozanköy                                        12        7          1          4          97        95        22            2

5.Mağusa Kültür Derneği                   12        6          3          3          114      78        21            36

6.Karaoğlanoğlu S.K.                         12        6          2          4          106      86        20            20

7.Yükseliş Hentbol İhtisas                  12        5          2          5          89        103      17            -14

8.KKTC Fenerbahçeliler Derneği      12        4          1          7          84        108      13            -24

9.Taşkınköy                                        12        3          3          9          93        99        12            -6

10.Düzova                                           12        2          1          9          79        113      7            -34

11.Mesarya Darts Birliği                    12        1          0          11        50        142      3            -92

12.Merit Alsancak Yeşilova               12        0          0          12        50        142      0            -92

                     

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