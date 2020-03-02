Efes Pilsen Darts Birinci Ligi Play-off müsabakaları ile tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi Play-off müsabakaları ile sona erdi.

Yenicami Spor Kulübü Darts Salonu’nda geçtiğimiz hafta sonu yapılan Play-off müsabakaları sonunda Gönyeli Darts Birliği şampiyon olarak bir üst lige yükseldi.

Bu sezon 13 takımın mücadele verdiği ve iki grupta oynanan Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Gazimağusa Darts Birliği, Gönyeli Darts Birliği, Coşkuner ve Cihangir Play-off’a kaldı.

Çapraz eşleşme usulüne göre yapılan Play-off müsabakaları sonunda Gönyeli Darts Birliği

Coşkuner ve Cihangir süper lige yükselmeyi başaran takımlar oldu.

Ligde “A” grubunda mücadele eden ve ilk sırada klasman grubunu tamamlayan Gazimağusa Darts Birliği, Play-off’ta beklenen performansı göstermedi.

Gazimağusa Darts Birliği, ilk maçta Gönyeli Darts Birliği’ne mağlup oldu. Üçüncülük mücadelesinde berabere kaldığı Coşkuner’e leglerde kaybederek, süper lige yükselmeyi başaramadı.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi Play-off maç sonuçları şöyle:

YARI FİNAL

Gazimağusa Darts Birliği-Gönyeli Darts Birliği: 6-9

Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği-Cihangir: 6-9

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği-Gazimağusa Darts B: 8-8

(Leglerde 22-20 üstün olan Coşkuner üçüncü oldu)

FİNAL MAÇI

Gönyeli Darts Birliği-Cihangir S.K.(9-3)

SÜPER LİGE YÜKSELEN TAKIMLAR

1) Gönyeli Darts Birliği

2) Cihangir

3) Coşkuner Kültür, Sanat ve Spor Derneği