Efes Pilsen Darts 1’inci Ligi’ne devam edildi

12 takımın iki grupta mücadele verdiği ligde “A” grubunda Güzelyurt Darts Birliği ve Vadili Darts Derneği, “B” grubunda Gönyeli ve Taşkınköy rakiplerini mağlup etti