Efes Pilsen Darts 1’inci Ligi’ne devam edildi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts 1’inci Ligi’ne önceki gün oynanan ikinci hafta maçlarıyla devam edildi.
12 takımın iki grupta mücadele verdiği ligde “A” grubunda Güzelyurt Darts Birliği ve Vadili Darts Derneği, “B” grubunda Gönyeli Spor Kulübü ve Taşkınköy rakiplerini mağlup etti.
İki karılaşmanın ertelendiği haftada A grubunda Vadili Darts Derneği “B” grubunda Taşkınköy haftayı lider tamamladı.
İkinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “A” Grubu
Güzelyurt Darts Birliği-Göçmenköy: 16-0
Ozanköy-Vadili Darts Derneği: 7-9
Mağusa Kültür Derneği- Mesarya Darts Birliği (Ertelendi)
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “B” Grubu
Diamond Child-Gönyeli: 7-9
Düzova-Taşkınköy: 3-13
KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Değirmenlik (Ertelendi)
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “A” PUAN DURUMU
1.Vadili Darts Derneği 2 2 0 0 21 11 6 10
2.Ozanköy 2 1 0 1 23 9 3 14
3.Güzelyurt Darts Birliği 2 1 0 1 20 12 3 8
4.Mağusa Kültür Derneği 1 1 0 0 9 7 3 2
5.Mesarya Darts Birliği 1 0 0 1 0 16 0 -16
6.Göçmenköy 2 0 0 2 7 25 0 -18
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “B” GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
1.Taşkınköy 2 2 0 0 24 8 6 16
2.Diamond Child 2 1 0 1 20 12 3 8
3.Değirmenlik 1 1 0 0 12 4 3 8
4.Gönyeli 2 1 0 1 13 19 3 -6
5.Fenerbahçeliler D. 1 0 0 1 5 11 0 -6
6.Düzova 2 0 0 2 6 26 0 -20