Efasane'ye son dakika beraberlik şoku

Çetinkaya 2-Merit Alsancak Yeşilova 2
Necmi Belge
K-Pet Süper Ligi'nin 22. haftasında bu akşam Atatürk Stadı'nda oynanan kritik karşılaşmada, alt sıralarda mücadele eden Çetinkaya 2-1 önde götürdüğü maçı 89. dakikada yediği penaltı golüyle berabere tamamlamak zorunda kaldı.
Bu beraberlikle, Efsane Çetinkaya 19 puanla 14 sırada yer alırken, Merit Alsancak Yeşilova 39 puanla 4. sıraya yerleşti. Karşılaşmanın ilk yarısı 22. dakikada Merit Alsancak Yeşilova'dan Yasin Dogan'ın, Çetinkaya'dan Allen'in 36 ve Obongha'nın golleriyle 2-1 Çetinkaya'nın üstünlüğünde sona erdi.
Maçın ikinci yarısı karşılıklı ataklarla devam ederken, 89. dakikada Merit Alsancak Yesilova'nın kazandığı penaltıyı Burak Kocar gole çevirince, karşılama da 2-2 berabere sonuçlandı.