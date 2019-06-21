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Ebuka’nın durumu belirsiz

Ebuka’nın durumu belirsiz

21 Haziran 2019 Cuma 09:35
Ebuka’nın durumu belirsiz

Yenicami’nin golcü ismi John Ebuka’nın adı Portekiz’de anılırken’ oyuncunun yeniden adaya dönüş kararı alması kulüplerin rotayı Ebuka’ya çevirmesine neden oldu. Yenicami’nin oyuncusuna sıcak bakmayışı sonrasında MTG ve DTB takımlarından olası gelecek hamle gündeme geldi. Yenicami’nin önümüzdeki sezon ki oluşumunda kadro planlamasında düşünülmeyen John Ebuka’nın ülkede yer alan birçok takımında transfer listesine girmesine neden olurken, kısa sürede John Ebuka’nın durumunun netlik kazanması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
John Ebuka
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