Ebuka ve Dino’dan 2’si bir arada

Futbol hayatlarını Mısır Premier Ligi ekibi Enppi’de sürdüren Yenicami’nin eski golcüsü John Ebuka ile Mağusa Türk Gücü’nün eski yıldızı Dino Peter Judy, takımlarını sırtlamaya devam ediyorlar. Her iki oyuncu da bu akşam oynanan ve 3-2 kazanılan Pyramids karşılaşmasında 1’er gol atarak galibiyette önemli rol oynadılar.

Ülkemizde 4 sezon forma giyen ve Yenicami ile 2 kez Süper Lig, 2 kez Süper Kupa, 1 kez Kıbrıs Kupası şampiyonluğu ve 3 kez de gol krallığı sevinci yaşayan John Ebuka Okoye ile son iki sezonda Mağusa Türk Gücü’nün elde ettiği 2 Süper Lig ve 1 Kıbrıs Kupası şampiyonluğunda başrol oynayan Dino Peter Judy, Mısır Premier Ligi’nde fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Enppi’ye transfer olmuştular

Ülkemizde 2020-2021 futbol sezonunun oynanmayacağının kararlaştırılmasının ardından Mısır Premier Ligi ekiplerinden Enppi’ye transfer olan Nijeryalı futbolcular, önceki akşam oynanan ve 3-2 kazanılan Pyramids karşılaşmasında 1’er gol atarak galibiyette önemli pay sahibi oldular. Geçtiğimiz hafta hat-trick yaparak bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran John Ebuka mücadelenin 45+2.dakikasında yine sahne alırken, Dino Peter ise 48.dakikada golünü atarak takımının galip gelmesinde başrol oynadı. İlk 11’de 6 kez sahaya çıkan John Ebuka, attığı bu golle ligdeki 5’inci golüne ulaşırken, Dino Peter de 2 gol, 1 asistle performansını sürdürdü. Enppi aldığı bu galibiyetle puanını 16’ya çıkardı ve liderle olan puan farkını 7’ye indirdi.