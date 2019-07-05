Düzkaya’da planlama hazır

Uzun bir aradan sonra süper lige dönen Düzkaya’da sezon öncesi planlaması hazır. 15 Temmuz’da saha çalışmalarına başlayacak larını belirten Orçun Volkan, iki etaplı kamp planladıklarını ifade etti.

Mevcut oyuncuları ile birlikte yeni transferleri Ali Karal, Sabri-Raif kardeşler, Ahmet Can, ve Mahmut İneci’nin salon çalışmalarına devam ettiklerini bu sürecin ise 15 Temmuz’a kadar devam edeceğini söyledi. Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Orçun Volkan, iki yabancı iki de yerli oyuncu ile temasta olduklarını kısa süre içinde sürecin noktalanacağını belirterek, iyi ve diri kadro oluşturmak zorunda olduklarını ifade etti. 15 Temmuz’da başlayacakları saha çalışmalarına kadar iyi bir tablo arzuladıklarını ifade eden Volkan, ekibi ile birlikte çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

İki kamp, dokuz maç

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında iki etaplı kamp planladıklarını ifade eden Orçun Volkan, 9 hazırlık maçının da planlamalarında olduğunu söyledi. 5-6-7 Ağustos tarihinde yurtiçinde ilk kamplarını gerçekleştireceklerini ifade eden Düzkaya çalıştırıcısı Orçun Volkan, ikinci etap kampı içinse 19-23 Ağustos tarihlerini belirlediklerini söyledi. İkinci kamp için yurt dışını planladıklarını ifade eden Volkan, yurtdışı olmaması durumunda ise ikinci kampı da ülkede yapacaklarını söyledi.

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