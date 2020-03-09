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Düzkaya'ya ilaç gibi galibiyet 1-0

Süper Lig'in 22. hafta kapanış maçında Düzkaya kendi evinde rakibi Lefke'yi 1-0 mağlup etti

Düzkaya'ya ilaç gibi galibiyet 1-0

Süper Lig'in 22. hafta kapanış maçında Düzkaya kendi evinde rakibi Lefke'yi 1-0 mağlup etti

09 Mart 2020 Pazartesi 06:10
Düzkaya'ya ilaç gibi galibiyet 1-0
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STAD: Çatalköy Nihat Bağcıer

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Mustafa Torun, Emre Çevikdal

DÜZKAYA: Ali Karal, Binya, Yannick (Dk 90+4 Mustafa İnanç), Talat, Okan, Ahmet Karal, Yunus, Keita, Ahmet Can Temel, Salih, Bekir (Dk 76 Hasan)

LEFKE: Salih, Candy, Semih, Yılmaz Şipal, Esosa, Kasım (Dk 80 Selçuk), Amstrong, Berk (Dk 80 Yılmaz Çetin), Mustafa, Aykut, Okorie

GOLLER: Dk 16 Aykut (kendi kalesine)(Düzkaya)

KIRMIZI KART: Dk 51 Amstrong (Lefke) Dk 71 Salih Zencirkıran (Düzkaya)

Süper Lig'in 22 hafta kapanış maçında Düzkaya rakibi Lefke'yi 1-0 mağlup ederek play-out potasına yükselmek adına önemli 3 puan aldı. Maçta Düzkaya'nın 2 Lefke'nin 1 topu direkten döndü. İki takımda maçı 10 kişi tamamladı.

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Dk 16 Düzkaya korner atışında Bekir'in ortasında Aykut ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0

Dk 43 Düzkaya serbest atışında Bekir'in vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

İlk devre 1-0 bitti.

Dk 51 Lefke takımında Amstrong rakibine yaptığı sert hareket sonucu 2. sarı kartı görerek oyundan ihraç edildi.

Dk 71 Düzkaya takımında Salih rakibine yaptığı sert hareket sonucu 2. sarı kartı görerek oyundan ihraç edildi.

Dk 81 Düzkaya atağında Keita'nın ceza sahasına gönderdi topla buluşan Ahmet Can Temel'in vuruşunda top direkten döndü.

Maçta başka gol olmayınca Düzkaya maçı 1-0 kazandı. Düzkaya bu sonuçla puanını 17'e yükseltti. Lefke 31 puanda kaldı. Maçtan önce oynanan gençler maçını Lefke gençleri 1-0 kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
DüzkayaLefke
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