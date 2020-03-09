Düzkaya'ya ilaç gibi galibiyet 1-0

STAD: Çatalköy Nihat Bağcıer
HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Mustafa Torun, Emre Çevikdal
DÜZKAYA: Ali Karal, Binya, Yannick (Dk 90+4 Mustafa İnanç), Talat, Okan, Ahmet Karal, Yunus, Keita, Ahmet Can Temel, Salih, Bekir (Dk 76 Hasan)
LEFKE: Salih, Candy, Semih, Yılmaz Şipal, Esosa, Kasım (Dk 80 Selçuk), Amstrong, Berk (Dk 80 Yılmaz Çetin), Mustafa, Aykut, Okorie
GOLLER: Dk 16 Aykut (kendi kalesine)(Düzkaya)
KIRMIZI KART: Dk 51 Amstrong (Lefke) Dk 71 Salih Zencirkıran (Düzkaya)
Süper Lig'in 22 hafta kapanış maçında Düzkaya rakibi Lefke'yi 1-0 mağlup ederek play-out potasına yükselmek adına önemli 3 puan aldı. Maçta Düzkaya'nın 2 Lefke'nin 1 topu direkten döndü. İki takımda maçı 10 kişi tamamladı.
Dk 43 Düzkaya serbest atışında Bekir'in vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.
İlk devre 1-0 bitti.
Dk 51 Lefke takımında Amstrong rakibine yaptığı sert hareket sonucu 2. sarı kartı görerek oyundan ihraç edildi.
Dk 71 Düzkaya takımında Salih rakibine yaptığı sert hareket sonucu 2. sarı kartı görerek oyundan ihraç edildi.
Dk 81 Düzkaya atağında Keita'nın ceza sahasına gönderdi topla buluşan Ahmet Can Temel'in vuruşunda top direkten döndü.
Maçta başka gol olmayınca Düzkaya maçı 1-0 kazandı. Düzkaya bu sonuçla puanını 17'e yükseltti. Lefke 31 puanda kaldı. Maçtan önce oynanan gençler maçını Lefke gençleri 1-0 kazandı.