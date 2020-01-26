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Düzkaya 3 puanı kaptı 3-1

Düzkaya Baf Ülkü Yurdu takımını 3-1 mağlup etti.

Düzkaya 3 puanı kaptı 3-1

Düzkaya Baf Ülkü Yurdu takımını 3-1 mağlup etti.

26 Ocak 2020 Pazar 21:57
Düzkaya 3 puanı kaptı 3-1

K-Pet Süper Ligde 2. devrenin ilk maçında Düzkaya kendi sahasında Baf Ülkü Yurdu takımını 3-1 mağlup etti.

Dk 36 Düzkaya atağında sağ kanattan Ahmet Canın ortasında Keita kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0

Dk 44 Düzkaya atağında Binya’nın ara pasında Yunus sol çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

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İlk devre 2-0 bitti.

Dk 66 Düzkayada Bekir penaltı vuruşunu ağlara gönderdi. 3-0

Dk 80 BÜY atağında Kossi Adeola ile duvar pasında Kossi topu ağlara gönderdi. 3-1

Maçta başka gol olmayınca mücadeleyi Düzkaya 3-1 kazandı.

Anahtar Kelimeler:
DüzkayaBaf ülkü Yurdu
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