Düzkaya 3 puanı kaptı 3-1

K-Pet Süper Ligde 2. devrenin ilk maçında Düzkaya kendi sahasında Baf Ülkü Yurdu takımını 3-1 mağlup etti.
Dk 36 Düzkaya atağında sağ kanattan Ahmet Canın ortasında Keita kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0
Dk 44 Düzkaya atağında Binya’nın ara pasında Yunus sol çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti. 2-0
Dk 66 Düzkayada Bekir penaltı vuruşunu ağlara gönderdi. 3-0
Dk 80 BÜY atağında Kossi Adeola ile duvar pasında Kossi topu ağlara gönderdi. 3-1
Maçta başka gol olmayınca mücadeleyi Düzkaya 3-1 kazandı.