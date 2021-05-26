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“Duygusal dayanıklılık” semineri tamamlandı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Telsim’in katkılarıyla online seminerlerin ikincisini 25 Mayıs Salı günü gerçekleştirdi. Dernek üyelerinin katılımıyla, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) öğretim üyesi Yrd. Doç, Dr. Anıl Görkem tarafından çevrim içi olarak “Duygusal dayanıklılık” konu başlıklı seminer çevrim içi olarak yapıldı.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:57
“Duygusal dayanıklılık” semineri tamamlandı
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Moderatörlüğünü dernek yönetim kurulu üyesi Çilen Ulusoy’un yaptığı seminerde Anıl Görkem, kişisel hayatında sporun kendisine çok şeyler kattığını, bu bağlamda spora katkı sağlayan KTSYD mensuplarına bu semineri yapmaktan mutlu olduğunu dile getirerek sözlerine başladı.

Anıl Görkem “Duygusal dayanıklılık” ile ilgili bilgilendirdi

“Duygusal dayanıklılığın” bir buçuk yıldır pandemi sürecini daha olumlu geçirme adına karşımıza çıkan kelimeler olduğunu, Covid-19’un fiziksel bir tehdit olarak karşımıza çıkmasından sonra psikolojik olarak da etkileri olduğunu söyleyen Anıl Görkem, sürecin hangi hasarları getirdiğini, nasıl atlatılabileceğini aktardı.

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Duygusal dayanıklılığın sınandıkça, konfor alanı dışına çıkıldıkça gelişen bir durum olduğunu anlatan Anıl Görkem, bu durum karşısında nelerin yapılabileceğini, dayanıklılığın nasıl arttırılabileceği yönünde örneklerle sunum gerçekleştirdi.

Gürkan: Toplumun da bilgilendirilmesi gereken bir konu

Seminerde üyelerin sorularının yanıtlanmasının ardından konuşan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, toplum olarak içinden geçilen süreçte bireylerin etkilendiğinin açıkça gözlemlendiğini belirtirken, “Duygusal dayanıklılık” konusunda da toplumun bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi ve Anıl Görkem’e yaptığı sunumdan dolayı teşekkür etti.

Dernek tarafından yapılan açıklamada çevrim içi seminerlerin ilerleyen günlerde devam edeceği duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Duygusal Dayanıklılık Semineri
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