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Duygu Komsuoğlu başkan

Ocak 2021 tarihinde kuruluşu onaylanan derneğin 30 Nisan Cuma günü Girne’de yapılan birinci dönem Genel Kurul Toplantısı’nda derneğin yönetim, denetleme, disiplin ve sicil kurulları belirlendi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 16:42
Duygu Komsuoğlu başkan
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Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan kurul , Dernek üyelerinden ve misafirlerden oluşan 50 kişiye yakın bir katılımcıyla saat 18:30 da Kurucu üyelerden Burçin Aliusta’nın açılış konuşmasıyla başlayan kurul , saygı duruşunun ardından divan heyeti oluşturuldu .  Ercan İbrahimoğlu’nun Divan Başkanlığını yaptığı Genel Kurul’da tek aday olan Duygu Komsuoğlu başkanlığa seçilerek derneğin Kurucu başkanı oldu. Daha sonra başkan Komsuoğlu’nun sunduğu yönetim kurulu listesi de oy birliği ile kabul edilerek derneğin ilk dönem yönetim kadrosu da belirlendi .

Genel Kurul’da üyelere hitap eden Başkan Duygu Komsuoğlu, “Dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bir parçası olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. 9 farklı branşta mücadele veren, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen, binlerce lisanlı sporcu yetiştiren Fenerbahçemiz, hem Türkiye’de sporun temel direği hem de Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği olarak büyük bir inanç, azim ve motivasyonla bir taraftan derneğimizi büyütmeye ve geliştirmeye, diğer taraftan Fenerbahçe Spor Kulübüne ve ülke sporuna katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da bir tebrik mesajı göndererek yeni kurulan derneğin başkanının bir kadın olmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek başkan Komsuoğluna ve yönetimine  başarılar diledi.

Duygu Komsuoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu önümüzdeki günlerde ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımını yapacak.

Derneğin 1. Dönem yönetim kurulu ve organları şu isimlerden oluşuyor.

YÖNETİM KURULU

1. Duygu KOMSUOĞLU

2. Burçin ALİUSTA

3. Uğraş YÖNEL

4. Ercan İBRAHİMOĞLU

5. Can KEŞANLI

6. Özge BENGÜSU

7. Durali GÜÇLÜSOY

8. Zafer TAŞKIN

9. Buğra DÖVEÇ

10. Cemal OĞUR

11. Özbay ABİK

12. Mustafa SOYAK

13. Mehmet Aykut İNCİRLİ

14. Derviş BAYRAKTAR

15. Bulut ERKAL

DİSİPLİN KURULU

1 . Kerem GÜRSES

2. Mert TAŞKIN

3. Aliye GÜÇLÜSOY

4. Raşit ÖZGÜR

5. Yakup GENÇ

DENETLEME KURULU

1. Şevval Bahar GÜNGÜL

2. Murat BİLLUROĞLU

3. Bekir TOSUN

4. Mehmet KEÇECİOĞLU

5. Ahmet KÖROĞLU

SİCİL KURULU

1. Salim İSAOĞULLARI

2. Elifnur GÜNGÜL

3. Derya ALİUSTA

4. Doğuş MERTKAYA

5. Esat YÜCEL

 

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