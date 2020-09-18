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Dup’ta yeni yönetim belirlendi

18 Eylül 2020 Cuma 00:49
Dup’ta yeni yönetim belirlendi
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Dup Spor Kulübü Derneği 1’inci olağan genel kurulu dün gece derneğin Ortaköy’deki yeni binasında yapıldı.

Divan başlanıldığını Avukat Tekin Söylemez'i yaptığı genel kurulda geçmiş dönemde yapılan sosyal ve sportif faaliyetler dile getirildi.

Mali açıdan gelir ve gider tablosu genel kurul üyelerine ibraz edilerek oy birliği onaylandı.

Genel kurulda bir önceki dönem yönetimde görev alan üyelere de teşekkür plaketi sunuldu.

Yeni yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu oy birliği ile seçildikten sonra, yeni seçilen üyelere başarı dilek ve temenniler ile genel kurul tamamlandı.

Yeni görev alan üyeler şu şekilde: Uğur Çorba, Pembe Kılıçkaya, Yonca Altay, Sibel Solak, Orçun Aliusta, Aslı Ceren Çorba, Esra Bilgim

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Son Güncelleme: 17.09.2020 21:27
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